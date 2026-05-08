«Все обошлось». Отец Агутина рассказал о своем состоянии

Николай Агутин заявил, что с его здоровьем все в порядке

Советский и российский композитор Николай Агутин находится в полном здравии и чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал 360.ru.

«Слава богу, вроде все обошлось. Что-то заболело, да, но все в порядке, все хорошо», — сказал он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 91-летнему Агутину стало плохо, он жаловался на затрудненное дыхание и боли в груди. Московские врачи осмотрели музыканта и провели диагностику.

В 2020 году отец исполнителя Леонида Агутина перенес ковид, ему потребовалась госпитализация на фоне проблем с сердцем.

Николай Агутин в 2018 году принимал участие в телепередаче «Голос. 60+», а его наставником был как раз сын Леонид.

Ранее Агутин также напугал поклонников фанатов, когда его заметили в одной из московских клиник. Тогда он жаловался врачам на беспокойный сон, боль в икроножных мышцах и утомляемость. Однако после он объяснил 360.ru, что просто решил проверить здоровье и обратился к медикам в плановом порядке.