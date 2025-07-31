Врачи раскрыли причину смерти рестлера Халка Хогана

Рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган скончался в США от сердечного приступа. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида.

«Легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ», — уточнили в публикации.

Медработники рассказали изданию, что у Хогана диагностировали мерцательную аритмию и хронический лимфоцитарный лейкоз. Представитель центра судмедэкспертизы обратил внимание на полученный запрос на кремацию тела знаменитости.

Американская икона профессионального рестлинга Халк Хоган умер рано утром в четверг, 24 июля, в своем доме в Клируотере. Хоган почувствовал себя плохо, его увезли в больницу, но спасти не смогли.