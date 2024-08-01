«Врачи борются с инфекцией». Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии блогера

Арестованного блогера Эдварда Била экстренно перевезли из спецприемника с подозрением на заражение крови в одну из больниц Москвы. Адвокат пранкера Хамзат Шаро в беседе с 360.ru заявил, что сейчас врачи борются с инфекцией и предпринимают все возможное, чтобы сохранить ногу.

По словам адвоката, в конце весны у Била был открытый перелом ноги, поэтому ему нужно было проходить в течение долгого времени профилактическое лечение. В условиях содержания в спецприемнике это было невозможно.

«Он должен был проходить длительную реабилитацию, в ходе которой он ежедневно должен был обращаться к хирургу, чтобы его осматривали и в случае необходимости перебинтовывали», — объяснил Шаро.

На заседании по делу об административном правонарушении адвокат Била просил судью учитывать при вынесении решения состояние здоровья своего подзащитного. Шаро предоставил подтверждающие документы, в том числе об открытом переломе и пересадке кожи.

Собеседник 360.ru также отметил, что просил суд не назначать Билу административный арест. Сейчас врачи пока не дают конкретную информацию по состоянию здоровья блогера. Шаро выразил надежду, что его подзащитный поправится, и с ногой будет все хорошо.

Ранее Никулинский районный суд отправил Эдварда Била под административный арест еще на 14 суток после массовой драки в общественном месте. Накануне стало известно, что пранкеру грозит ампутация левой ноги.