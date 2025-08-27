Врач Звонков заявил, что у Брюса Уиллиса может быть агрессивное течение деменции

Деменция может проявляться в том числе и недержанием, что создает трудности для ухода. Врач Андрей Звонков в беседе с Life.ru поделился наблюдениями по поводу состояния актера Брюса Уиллиса.

Он отметил: «Я видел таких пациентов: он у меня по коридору в больнице идет, а, извините, у него из штанов валится всякое...». Он назвал деменцию у Уиллиса агрессивной.

Несмотря на сложности, близкие артиста стараются сделать так, чтобы он провел с ними как можно больше времени. Но прогресс заболевания неизбежно ведет к утрате связи с реальностью: «Он уходит в свой мир». По словам медика, более прагматичные люди могли бы прибегнуть к эвтаназии, чтобы избавить и больного, и семью от страданий.