Врач Звонков предположил о наличии серьезной болезни у Киркорова на фоне резкого похудения

Специалист в области медицины Андрей Звонков высказал предположение о том, что стремительная потеря массы тела известного исполнителя Филиппа Кикорова может быть связана с серьезными нарушениями в организме. В интервью изданию Life.ru врач отметил, что подобные изменения часто сопровождают такие заболевания, как анорексия или ВИЧ.

Он настоятельно рекомендовал артисту пройти комплексное медицинское обследование для выявления точных причин. Звонков подчеркнул, что при наличии у Кикорова сахарного диабета в тяжелой форме, требующего постоянного приема инсулина, внешний вид певца мог измениться значительно. Кроме того, эксперт не исключил, что артист мог переусердствовать в попытках контролировать свой вес, что привело к развитию анорексии.

Также врач обратил внимание на необходимость проверки на ВИЧ, учитывая сложности, с которыми столкнулся Кикоров после перенесенного сепсиса.

«При ВИЧ-инфекции могут наблюдаться резкая потеря веса и изменения в работе кишечника», — пояснил специалист.

Дополнительно Звонков упомянул, что ранее одним из маркеров ВИЧ считалось появление саркомы Капоши — множественных злокачественных образований на коже и слизистых, которые, однако, не всегда сопровождаются болевыми ощущениями.