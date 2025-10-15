Врач Звонков отметил положительную динамику в реабилитации Шумахера после травмы

Терапевт Андрей Звонков оценил результаты реабилитации гонщика Михаэля Шумахера после тяжелой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщил Life.ru .

Способность звезды ставить подпись на шлемах медик оценил как свидетельство положительных сдвигов в процессе восстановления. Врач подчеркнул важность мелкой моторики как индикатора восстановления функций коры головного мозга, особенно двигательных центров.

«Способность самостоятельно писать и подписывать что-то — это уже хороший признак, свидетельствующий о частичной реабилитации, как социальной, так и личной», — пояснил специалист.

Однако он выразил сомнение в том, что Шумахер сможет вернуться к управлению автомобилем, даже обычным, не говоря уже о гоночном. По словам Звонкова, успех дальнейшей реабилитации зависит от эффективности и постоянства проводимых процедур, таких как массажи, тренировки и электростимуляция.