Существуют мошенники, единственной целью которых является обман ради прибыли. К таковым нельзя отнести экстрасенса Анатолия Кашпировского, заявил психиатр Василий Шуров в беседе с Life .

По его словам, телеведущий, получивший популярность в 90-е, действительно верит в свою миссию.

«Кашпировский все время с кем-то судится, кого-то бьет, он ужасно агрессивен — он помешан на идее, что всех исцелит», — отметил медик.

Врач назвал Кашпировского параноидным психопатом. Экстрасенс, считает Шуров, не страдает шизофренией, а просто одержим своей глупостью.