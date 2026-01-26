Врач Демьяновская объяснила, что путь Шумахера к самостоятельности может измеряться годами

Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT подчеркнула, что прогноз восстановления после тяжелой черепно-мозговой травмы, длительной комы и искусственной вентиляции легких всегда индивидуален. Таким образом она прокомментировала новости о способности Михаэля Шумахера передвигаться в инвалидном кресле.

По словам врача, этот факт свидетельствует о положительной динамике в неврологическом статусе.

«Однако путь к сколько-нибудь значимой самостоятельности в подобных случаях может измеряться годами», — подчеркнула специалист.

Как пояснила медик, на скорость и потенциал реабилитации влияют глубина и масштаб первичного повреждения мозга, возраст пациента, индивидуальная нейропластичность, реабилитационный потенциал и качество реабилитационного процесса.