«Восхищаемся тобой». Глюкоза поздравила дочь с 17-летием | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 18:25 «Восхищаемся тобой». Глюкоза поздравила дочь с 17-летием Певица Глюкоза трогательно поздравила дочь Лидию с 17-м днем рождения Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) трогательно поздравила старшую дочь Лидию с 17-м днем рождения. Она пожелала девочке здоровья и творческого вдохновения в своих социальных сетях.

Лидия Чистякова-Ионова, также известная под сценическим именем Рей, отметила праздник в Италии. Мать и дочь сфотографировались вместе на фоне горных ландшафтов.

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«Мы такие разные, но я вижу в этом только красоту! Самое важное счастье для родителей — это наблюдать за развитием личности своего ребенка! Мы очень гордимся тобой и восхищаемся тем, как ты двигаешься вперед, какие цели ставишь перед собой», — написала Глюкоза.

Лидия активно работает над своей музыкальной карьерой. Она выпускает песни, выступает с концертами и даже озвучивает мультфильмы.

Продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без самой Глюкозы. Поклонники предположили, что новым голосом стала Екатерина Мизулина.