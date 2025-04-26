Волочкова раскрыла дату венчания дочери
Дочь Волочковой венчалась 24 апреля
Известная балерина выдала дочь замуж. Женихом 19-летней Ариадны Волочковой стал бизнесмен Никита Григорян. Заслуженная артистка назвала даты венчания и свадебной церемонии молодых. Ее процитировал Пятый канал.
Венчание молодоженов прошло 24 апреля.
«Она обвенчалась не вчера и не сегодня, а позавчера», — уточнила звезда.
Церемония прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Родители жениха и невесты на таинстве не присутствовали.
Свадебное торжество состоится уже сегодня, 26 апреля.
Ранее Примадонна благословила Волочкову на исполнение песни в этот особенный день. Композиция «Мне нравится, что Вы больны не мной» прозвучит в качестве сюрприза после первого тоста.