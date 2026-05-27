Волочкова призналась, что не присутствовала на своем последнем звонке в школе

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась историей с журналистами, рассказав, что не присутствовала на своем последнем звонке в школе. Об этом она сообщила в интервью Общественной службе новостей .

Бывшая прима Большого театра объяснила свое отсутствие на важном школьном событии нехваткой времени.

«У меня в дни выпускных был экзамен по поступлению в Мариинский театр. Я сбежала с линейки на экзамен. Решалась моя судьба, поэтому я нисколько не жалею о том, что меня не было на школьном последнем звонке», — вспоминает Волочкова.

Балерина подчеркнула, что этот шаг позволил ей поступить в один из лучших театров страны, что стало для нее более значимым событием, чем школьный последний звонок. Она также отметила, что успела побывать на подобном мероприятии в танцевальном училище.