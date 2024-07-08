Волочкова назвала ушедшую из жизни прима-балерину Кондратьеву великим педагогом

Балерина Анастасия Волочкова  назвала великим и уникальным педагогом скончавшуюся народную артистку СССР, прима-балерину Марину Кондратьеву. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Волочкова отметила, что наставница продолжала с ней работать, даже после скандальной истории с увольнением первой из Большого театра.

«Она обладала глубокой интеллигентностью. Она на технические ошибки указывала настолько в спокойной форме, без крика и ора, помогая не расстроиться, а идти в свой путь и исправить эту ошибку. Конечно, это большая утрата для российского балета», — отметила Волочкова.

Она подчеркнула, что вряд ли еще когда-нибудь появится педагог ее выдающихся способностей и таланта и что до сих пор никто не мог сравниться с Кондратьевой.

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