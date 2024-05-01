Волкова заявила, что ее дочь родила двоих детей от женатого мужчины | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 09:09 Волкова заявила, что ее дочь родила двоих детей от женатого мужчины Дочь актрисы Екатерины Волковой родила двух сыновей от женатого мужчины Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Дочка актрисы Екатерины Волковой родила двоих детей своему избраннику, но в официальный брак с ним не вступила. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ артистка призналась, что отец ее внуков до сих пор женат на другой женщине, от которой у него есть еще дети.

«Она не дает развода. Некоторые женщины считают: „Вот это ты мне должен — заплати пять миллионов, тогда получишь отступную“», — пояснила Волкова.

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Ведущие Алла Довлатова и Лера Кудрявцева обрушились с критикой на несостоявшегося зятя актрисы, отметив, что суд может расторгнуть брак.

По словам артистки, она считает себя бабушкой четверых внуков. Двоих детей от прошлых отношений возлюбленного дочки Леры Волкова не может обделить. К примеру, актриса не может пригласить на свой спектакль двух родных внуков, а двоих «чужих» не взять.

Второй родной внук актрисы Екатерины Волковой родился в марте. О пополнении в семье она сообщила подписчикам в соцсетях.