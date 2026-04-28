Вокалистка «Вируса!» Ольга Лаки заявила, что группа отпразднует день рождения в Израиле

Вокалистка группы «Вирус!» Ольга Лаки (Козина) в интервью ИА НСН рассказала, что коллектив отпразднует день рождения в Израиле, где представит поклонникам семь новых треков из свежего альбома.

На препати музыкальной премии телеканала RU.TV, прошедшей 27 апреля 2026 года в Москве, певица поделилась с журналистами дальнейшими планами группы.

«Почему бы не выступить в Индии или в Африке? Но было бы круто устроить технорейв на МКС — такого никто еще не делал. Конечно же, для этого подошла бы композиция „Ну где же ваши ручки?“» — заявила звезда.

По ее словам, уже 20 мая коллектив презентует новые композиции. Среди них — «Не звони мне ночью», «Я тебя отпускаю».