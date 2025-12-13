Водонаева раскрыла хейтерам Рудовой простую истину про «Васю в дырявых трусах»

Нет ничего зазорного в том, что самодостаточные и красивые девушки ищут себе спутника жизни, который будет им соответствовать. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Алена Водонаева.

Таким образом она прокомментировала волну критики в адрес актрисы Натальи Рудовой, которая написала, что ищет для отношений молодого и красивого парня, зарабатывающего не меньше нее.

Водонаева возмутилась поведением хейтеров и раскрыла подписчикам простую истину: мужчина и женщина в паре должны соответствовать друг другу.

«Кого, по мнению лохов-критиков, должна хотеть видеть рядом с собой красивая, взрослая, самодостаточная девушка, которая все в своей жизни сама заработала и создала? „Васю в дырявых трусах“?» — задалась вопросом ведущая.

Ранее продюсер Яна Рудковская назвала сумасшедшими и завистниками людей, которые в комментариях называют 45-летних женщин бабушками. Она объяснила, что такие вещи никогда бы не стал писать самодостаточный и позитивный человек.