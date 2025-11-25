Внук режиссера Болливуда Раджа Капура опубликовал фотографию рекламы RT India
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась постом, рассказывающим о трогательной реакции внука знаменитого индийского кинорежиссера и актера Раджа Капура на рекламу телеканала в Нью-Дели.
Родственник артиста опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященную его деду.
«Вся страна подпевала песне Awaara Hoon (песня из фильма Капура „Бродяга“ — прим. ред.), не зная хинди', — написано на постере.
Плакат украсил поезд-музей. Кампания призвана привлечь внимание к запуску русскоязычного канала RT India, запланированному на конец 2025 года.
