Внучка Софии Ротару опубликовала фото с новым женихом | 360°

Знаменитости 10 мая 2024, 05:01 Внучка Софии Ротару опубликовала фото с новым женихом Kp.ru: внучка Софии Ротару сменила старого жениха из списка Forbes на молодого Freepik

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Проживающая в США внучка Софии Ротару бросила жениха-миллионера из списка Forbes, заменив его на нового партнера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

София Евдокименко занимается модельным бизнесом, попутно устраивая личную жизнь. Одно время она встречалась с IT-магнатом Денисом Ждановым, который является вице-президентом по маркетингу в одной известной компании и входит в список миллионеров журнала Forbes.

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Молодые люди даже обручились, но в прошлом году девушка бросила жениха. В СМИ предположили, что причиной послужила значительная разница в возрасте. Мужчина старше внучки певицы на 13 лет.

Недавно София опубликовала в соцсети фото с новым женихом, поздравив его с днем рождения. Имени своего нового партнера она не назвала, а на фото он его лицо скрыто за темными очками.

Знаменитая бабушка объяснила поступок внучки тем, что она еще юная, ей нужно учиться.

Ранее стало известно, что Ротару помогла сбежать своему внуку из Украины в США, чтобы спасти от мобилизации.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране, напомнил «ФедералПресс».