Внучка Иосифа Кобзона объявила о помолвке с израильским бизнесменом

Внучка Кобзона Рапопорт объявила о помолвке с бизнесменом из Израиля Джорджем

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт скоро выйдет замуж. Об этом она сообщила в Instagram*.

Девушка опубликовала фото с кольцом, которое ей подарил избранник. Мужем внучки знаменитого артиста станет 31-летний израильтянин Бен Джордж, у которого есть свой бизнес по созданию дизайнерских изделий из бронзы.

Сама Рапопорт редко что-то рассказывает о своей личной жизни. Она долго не говорила, что состоит в отношениях, однако новость о помолвке стала исключением.

Девушка окончила юридический факультет в Оксфордском университете в 2022 году. По словам Рапопорт, поступить в престижное учебное заведение всегда было ее мечтой.

Ранее блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским. Она призналась, что мужчина сделал ей предложение.

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