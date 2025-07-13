Власти Канады предлагали продюсеру Пригожину снять санкции

После скандала вокруг записи телефонного разговора, утекшей в Сеть, правительство Канады предложило продюсеру Иосифу Пригожину отвернуться от России в обмен на снятие санкций. Он рассказал об этом в интервью газете The New York Times .

Продюсер пытался оспорить ограничения и в декабре 2023 года получил письмо из Оттавы. Правительство Канады заявило, что он мог бы избежать санкций, если бы публично признался в подлинности аудиозаписи разговора и озвученной в нем критики в адрес российских властей. Пригожин отказался.

«Что это за шантаж? <…> Я его [президента России Владимира Путина] не предавал и никогда не предам», — сказал он журналисту.

Геополитическая обстановка не помешала Пригожину и его жене, певице Валерии сохранить недвижимость в Лондоне и на Женевском озере в Швейцарии, где двое из их шести детей от предыдущих браков ходили в школу. Лежавшие в швейцарском банке пять миллионов долларов семья вложила в строительство жилья в Дубае и теперь владеет двумя квартирами в комплексе One&Only One Za’abeel.

Запись разговора Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым появилась в Сети весной 2023 года. Продюсер заявил, что аудио смонтировали из реальных высказываний и сгенерированных нейросетью.