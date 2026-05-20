Влад Топалов заверил, что никогда не оставит Регину Тодоренко

Известный певец Влад Топалов в интервью KP.RU заявил, что никогда не оставит свою жену, актрису и телеведущую Регину Тодоренко. Он подчеркнул, что с первого дня знакомства с Тодоренко понял, насколько серьезно относится к их отношениям.

По словам исполнителя, если люди решили быть вместе, то они должны приложить все усилия, чтобы сохранить союз. Топалов признался, что иногда огорчает свою супругу, но всегда старается исправить ошибки и обсудить все недопонимания.

«За себя могу сказать точно: любимую никогда не брошу! Как это достигается? Должно быть твердое внутреннее желание и любовь», — заключил певец.