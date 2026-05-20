Влад Топалов заявил, что главная задача многодетных родителей — уделить внимание каждому ребенку
Регина Тодоренко и Влад Топалов в интервью сайту KP.RU обсудили трудности, с которыми сталкиваются многодетные родители.
Влад Топалов подчеркнул, что главная задача родителей — уделить внимание каждому ребенку, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.
«Мы как родители должны обеспечить их любовью так, чтобы дети понимали: они для нас очень важны», — отметил он.
Регина Тодоренко добавила, что возраст детей также играет важную роль, так как каждый ребенок требует индивидуального подхода.
«Пока быстрые переключения с подгузников младшего на школьную проектную работу старшего даются мне непросто, но мы привыкаем жить по новым правилам», — заключила телеведущая.