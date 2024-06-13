Влад Соколовский рассказал, что спокойно перенес хейт по поводу платной вечеринки в честь свадьбы

Певец и актер Влад Соколовский в беседе с изданием Леди Mail.ru объяснил, почему решил продавать билеты на свою свадьбу с певицей Линой Сурковой.

Под его постом о торжестве начали появляться комментарии, что якобы Соколовский решил заработать на собственной свадьбе. Ведь певец объявил, что хочет сделать электронный фестиваль с выступлением.

По словам самого Соколовского, они вместе с женой отнеслись к хейту спокойно.

«Ведь нас пошли хейтить лишь те, кто не понял контекста. А это уже не наша зона ответственности. Билеты продавались на концерт и вечеринку, сделанную совместно с электронным фестивалем, где выступали я и другие артисты», — пояснил он.

Что касается свадьбы, то там присутствовали только самые близкие родственники и друзья, добавил артист.