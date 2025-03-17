Влад Соколовский: я удивлен тому, как могут развиваться отношения между людьми

Когда его спросили о балансе между работой и личной жизнью, Соколовский признался, что, несмотря на плотный график съемок в январе, он нашел время для короткого отдыха с женой Линой на Бали. Лина поддерживает его и понимает природу его работы, позволяя ему проводить свободное время с семьей.

Отвечая на вопрос о сложных моментах в семейной жизни, Соколовский выразил восхищение глубиной и красотой развития отношений между ним и Линой.

«Действительно уже шестой год идет, и могу сказать, что я удивлен тому, как красиво могут развиваться отношения между людьми. Многие вещи, которые мы испытываем сегодня, мы не ощущали ранее», — сказал артист.

Он также отметил, что уход от партнера не решает внутренних проблем, которые могут вернуться с большей силой.