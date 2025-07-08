Визажист Орбакайте перегрелся на солнце и умер

В Подмосковье от инфаркта в возрасте 50 лет умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский, работавший со звездами российской эстрады. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Он приехал 6 июля к маме в Подмосковье помочь по дому. В какой-то момент она услышала грохот и нашла сына без сознания. Пока ехала скорая помощь, Вишневский умер. По предварительной версии, мужчина перегрелся на солнце и заработал инфаркт.

Вишневский работал с такими звездами, как певицы Жанна Агузарова и Кристина Орбакайте, актриса Рената Литвинова, модельер Елена Супрун. Последние годы проводил тренинги по парфюмерии и макияжу.

«RIP… Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!» — написала Орбакайте в Instagram*.

Ранее умер работавший с певицей Ольгой Бузовой и телеведущей Анфисой Чеховой Роман Смирнов, сообщили «Известия». Незадолго до смерти он жаловался на неразделенную любовь.

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