Виторган обвинил Газманова в плагиате

Актер Максим Виторган обвинил певца Олега Газманова в плагиате после публикации в Сети его исполнения на концерте песни «Русский мир». Свое мнение артист высказал на странице в социальной сети Instagram*.

«Олег Газманов выпустил песню „Русский мир“. Она один в один с мумийтроллевским „Владивостоком 2000“», — написал он.

Уехавший в Израиль Виторган добавил, что Газманов получает от государства деньги на создание патриотического контента. Кроме того, он намекнул на двойные стандарты в подходе к покинувшим Россию и оставшимся артистам.

«Страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они не такие», — заключил артист.

Ранее певицу Бейонсе обвинили в плагиате после выхода песни «Break My Soul». В треке она якобы использовала элементы из композиции 2014 года «Explode» в исполнении Big Freedia.

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