Винокур назвал Вячеслава Добрынина одним из лучших композиторов
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с телеканалом «Звезда»прокомментировал новость о смерти композитора и певца Вячеслава Добрынина.
Артист назвал его одним из лучших композиторов.
«Это один из лучших композиторов, такого количества песен не написал ни один из известных композиторов. Его звали „Шлягер“. Я знал Славу с 1975 года», — сказал Винокур.
Он принес слова соболезнования семье и всем друзьям Добрынина, которые его любили, любят и будут любить.
Вячеслав Добрынин умер в больнице после инсульта в возрасте 78 лет.
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