Винокур назвал Вячеслава Добрынина одним из лучших композиторов

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал новость о смерти композитора и певца Вячеслава Добрынина.

Артист назвал его одним из лучших композиторов.

«Это один из лучших композиторов, такого количества песен не написал ни один из известных композиторов. Его звали „Шлягер“. Я знал Славу с 1975 года», — сказал Винокур.

Он принес слова соболезнования семье и всем друзьям Добрынина, которые его любили, любят и будут любить.

Вячеслав Добрынин умер в больнице после инсульта в возрасте 78 лет.