Виктория Дайнеко приняла предложение руки и сердца на футбольном матче

Возлюбленный певицы Виктории Дайнеко сделал ей предложение руки и сердца на матче Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Динамо». Она ответила «Да», сообщил Super.ru .

Во втором тайме на экране, где транслировалось изображение с трибун, появилась танцующая Дайнеко и надпись «Выходи за меня». Певица не сразу поняла, что просьба адресована ей, но потом раскраснелась и прикрыла лицо.

Мужчина рядом встал на колено и подарил ей кольцо. Звезда согласилась и обняла его.

О будущем муже победительницы «Фабрики звезд-5» и «Фабрики звезд. Возвращение» почти ничего неизвестно. Он геолог и занимается бизнесом. Пара познакомилась в 2022 году.

Дайнеко воспитывает дочь от брака с барабанщиком Дмитрием Клейманом. После рождения дочери в 2015 году она временно пропала с телеэкранов, но продолжила заниматься музыкой и участвовать в развлекательных проектах.