«Видела, что мне больно». Блогер Стужук родила пятого ребенка дома при дочери

Блогер Софья Стужук родила пятого ребенка в надувном бассейне у себя дома. В этот момент с ней рядом были ее муж Антон Левданский и трехлетняя дочь, которая наблюдала за процессом родов. Подробностями Стужук поделилась в Telegram-канале.

По словам многодетной мамы, девочка сама захотела помочь ей в этой ситуации. Она почти все время была рядом и поддерживала ее. Стужук отметила, что не хотела скрывать правду от своих детей. К тому же, по мнению блогерши, подобный опыт будет очень полезен дочери в будущем.

«Ей было очень интересно. Пугалась ли она? Нет. Переживала ли? Конечно. Это адекватно. Она помогала. Она видела, что мне больно», — написала Стужук.

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с 360.ru задалась вопросом, чем обусловлено подобное поведение блогера и какую цель она преследовала.

«С какой целью мать это делала? Чтобы дочь видела весь этот процесс? Если предполагать, что дочка видела, как мама страдает, что ей больно, то в этот момент она чувствовала такую же боль, страх и беспомощность», — сказала она.

В состоянии острой беспомощности, когда ничего нельзя сделать, ребенок получает травму. К тому же в маленьком возрасте ему вряд ли интересно смотреть, как рожает мама. Специалист рекомендовала рассказывать детям о процессе родов другими методами в соответствии с их возрастным особенностями.

«Для сохранения психического состояния, стабильности, спокойствия ребенка лучше такие эксперименты не проводить», — отметила Резенова.