«Ветераны России» выступили против творчества Xolidayboy

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили проверить творчество исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) на предмет ЛГБТ-пропаганды* и возможного финансирования ВСУ. Письма они направили министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, главе СК Александру Бастрыкину, министру юстиции Константину Чуйченко.

Причиной послужила афиша концертов Xolidayboy, которые должны пройти в октябре 2024 года.

«Творческий концепт у Xolidayboy достаточно очевиден. Подобные технологии массово применяются западным шоу-бизнесом для распространения в массах ЛГБТ-нарратива*. <…> Совокупность образа, поведения на сцене и слащавой стилистики создает искаженный идеал у молодежи как женского, так и мужского пола», — считают представители движения.

«Ветераны России» попросили проверить источник доходов певца на предмет выявления возможного иностранного финансирования.

В обращении к губернатору Смоленской области Василию Анохину ветераны попросили отменить запланированный на 8 октября концерт.

* Запрещенная в России экстремистская организация.