«Ветераны России» выступили против творчества Xolidayboy
«Ветераны России» попросили проверить Xolidayboy на предмет финансирования ВСУ
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросили проверить творчество исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) на предмет ЛГБТ-пропаганды* и возможного финансирования ВСУ. Письма они направили министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, главе СК Александру Бастрыкину, министру юстиции Константину Чуйченко.
Причиной послужила афиша концертов Xolidayboy, которые должны пройти в октябре 2024 года.
«Творческий концепт у Xolidayboy достаточно очевиден. Подобные технологии массово применяются западным шоу-бизнесом для распространения в массах ЛГБТ-нарратива*. <…> Совокупность образа, поведения на сцене и слащавой стилистики создает искаженный идеал у молодежи как женского, так и мужского пола», — считают представители движения.
«Ветераны России» попросили проверить источник доходов певца на предмет выявления возможного иностранного финансирования.
В обращении к губернатору Смоленской области Василию Анохину ветераны попросили отменить запланированный на 8 октября концерт.
* Запрещенная в России экстремистская организация.