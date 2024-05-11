Вернувшийся в РФ Козловский обратился к россиянам | 360°

Знаменитости 11 мая 2024, 04:49 Вернувшийся в РФ Козловский обратился к россиянам РИА «Новости»

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Российский актер Данила Козловский прилетел в Россию из Европы и попал под весенний снегопад. Он с юмором отнесся к прохладе, решив записать шутливое видео, сообщил журнал The Voice.

Козловский во время уличной прогулки включил камеру. На него падал снег, но одетый у теплую куртку и закутанный в шарф актер сохранял невозмутимость, рассказывая, как правильно провести жаркое лето. По его словам, скоро потеплеет.

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«Первое: не забывайте пользоваться кремом от загара, потому что ультрафиолет будет насыщенный, и кожа не должна, так сказать, тревожиться и сгорать», — рекомендовал он.

Козловский добавил, что обязательно надо пользоваться только натуральными материалами типа хлопка или льна, чтобы избежать потницы. В конце видео он пожелал подписчиками всего хорошего, закончив словами «не сгорайте на солнце!».

Ранее Козловский признался в любви Алле Пугачевой, поздравляя певицы с 75-летием. Он также спел на сцене ее старый хит «Любовь, похожая на сон».