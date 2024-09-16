Известный французский актер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. На этот раз от 57-летнего артиста беременна модель Нара Баптиста которая младше его на 30 лет. Девушка уже похвастала в Instagram* фото с округлившимся животом.

«Маинха ждет тебя», — написала она под фото.

Для 27-летней Нары это первая беременность.

На снимках счастливая Баптиста запечатлена в двух разных образах. В первом случае она позирует в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает ее фигуру, включая небольшой живот. Во втором — в коротком белом топе. Поклонники пришли в восхищение, они уверены, что модель станет замечательной матерью.

У Венсана Касселя три дочери: 20-летняя Дева и 14-летняя Леони от Моники Беллуччи и пятилетняя Амазони от Тины Кунаки.

Бывшая супруга Касселя — Тина Кунаки — тоже модель и тоже младше его на 30 лет. Юная супруга актера родила ему дочь в 2019 году, девочка стала первым ребенком модели. После пяти лет отношений пара рассталась. Поклонники отмечают, что бывшая и нынешняя избранницы актера очень похожи внешне.

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