Ведущая Оксана Федорова рассказала о проведении конкурса «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Телеведущая, обладательница титулов «Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова рассказала о своих текущих проектах в беседе с Леди Mail .

Артистка отметила большое количество различных начинаний, назвав себя инициативным человеком.

«Сейчас мой фонд проводит V Международный конкурс юных музыкантов „Моя Россия: музыкальное путешествие“ — со всей страны и даже из-за рубежа активно приходят заявки», — отметила звезда.

Федорова также подчеркнула, что важную часть ее деятельности занимает сотрудничество с АНО «ПроСвет», которая создает условия для творческого взаимодействия артистов с разными возможностями здоровья. Кроме того, ведущая рассказала о продолжении работы над фестивалем «Мир классического романса».