Ведущая Кондратович рассказала, что была свиданиях, о которых и не подозревала

Известный тренер по ораторскому искусству и радиоведущая Мария Кондратович поделилась забавной историей в День святого Валентина. Она рассказала, что побывала на нескольких свиданиях, о которых даже не подозревала, сообщил MK.Ru .

Ведущая пояснила, что в 18 лет она посетила футбольный матч, где познакомилась с мужчиной. В течение последующих 10 лет Кондратович несколько раз случайно пересекалась с новым знакомым. В последнюю встречу мужчина пригласил девушку на свидание.

«Ответила, что не свободна, у меня уже тогда были долговременные отношения. В ответ я услышала: „Как же ты так столько лет меня мурыжила!!!“» — рассказала Кондратович.

Она предположила, что в голове того знакомого их встречи виделись как «свидания».