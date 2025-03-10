Ведущая Аврора призналась, что регулярно принимает БАДы и выбирает чистые по составу продукты

Известная телеведущая Аврора поделилась мыслями о похудении. В беседе с Леди Mail она заявила, что уделяет огромное внимание своему питанию.

По мнению знаменитости, лучше не допускать набора лишних килограммов, а при появлении такой тенденции следует обратиться к врачу для проверки гормонов, так как они могут быть причиной замедления метаболизма. Говоря о своем питании, звезда отметила, что отдает предпочтение чистым продуктам.

«Грудке или филе курицы и индейки (в последнее время мы с мужем научились очень вкусно их готовить по методу сувид), всем видам овощей и правильным углеводам — киноа и гречке», — пояснила ведущая.

Аврора призналась, что выбирает спорт в качестве способа поддержания формы. Кроме того, артистка, как и вся ее семья, регулярно принимает БАДы, например омега-3.