Ведущая Анфиса Чехова охарактеризовала личную жизнь как «круговорот мужчин»

Телеведущая Анфиса Чехова дала интервью сайту Леди Mail.ru. В ходе беседы она объяснила, почему редко говорит о личной жизни.

Артистка отметила, что однажды приняла решение держать в тайне свои романы.

«Одно дело — представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое — демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой!» — рассказала знаменитость.

По словам Чеховой, ей достаточно сложно найти партнера, за которого она согласилась бы выйти замуж. Ведущая верит, что пара изначально должна быть совместима, «как две половинки одного пазла».

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