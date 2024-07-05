Ведущая Анфиса Чехова охарактеризовала личную жизнь как «круговорот мужчин»

Телеведущая Анфиса Чехова дала интервью сайту Леди Mail.ru . В ходе беседы она объяснила, почему редко говорит о личной жизни.

Артистка отметила, что однажды приняла решение держать в тайне свои романы.

«Одно дело — представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое — демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой!» — рассказала знаменитость.

По словам Чеховой, ей достаточно сложно найти партнера, за которого она согласилась бы выйти замуж. Ведущая верит, что пара изначально должна быть совместима, «как две половинки одного пазла».