Вдова композитора Баснера сообщила о его дальнем родстве с Миттой

Фильм «Звонят, откройте дверь», снятый Александром Миттой в 1965 году, удостоился главного приза на Венецианском фестивале — награды Святого Марка. Композитором картины выступил Вениамин Баснер. Во многих современных публикациях указывается, что режиссер фильма являлся двоюродным братом музыканта. В беседе с газетой « Петербургский дневник » факт уточнила вдова Баснера.

По ее словам, родственная связь действительно существует, однако близкой ее назвать нельзя.

«Теперь пишут, что Митта двоюродный брат Вениамина Ефимовича. На самом деле он двоюродный брат его первой жены. Так что правильно будет говорить о нем, как о дальнем родственнике», — пояснила супруга композитора.

Она добавила, что сотрудничество Митты и Баснера ограничилось единственным проектом. Их творческое партнерство началось и закончилось на фильме «Звонят, откройте дверь».