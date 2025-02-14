Variety: Джулия Луи-Дрейфус стала лидером рейтинга лучших актерских перформансов

Эксперты авторитетного издания Variety представили рейтинг из тысячи лучших актерских перформансов в сериалах XXI века. Речь идет о проектах, премьерные эпизоды которых вышли не ранее 1 января 2000 года, сообщил сайт therussiannews.ru .

От каждого шоу выбирали только одного артиста. Первое место заняла Джулия Луи-Дрейфус, исполнившая главную роль в проекте «Вице-президент». Вторую строчку занял Джереми Стронг из «Наследников», третью — Элизабет Мосс, которую высоко оценили за работу в «Безумцах».

В топ также попали Лиза Кудроу («Возвращение»), Андре Брауэр («Бруклин 9-9»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и другие.