В зоне СВО погиб актер из «Ментовских войн» Ефим Старцев

Актер Ефим Старцев, сыгравший охранника Панайотова в сериале «Ментовские войны 9», погиб 30 сентября в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в окружении артиста.

«Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», — сказал собеседник агентства.

Старцев умер в возрасте 50 лет, исполняя воинский долг. Обстоятельства гибели артиста неизвестны.

Актер родился 21 мая 1976 года. Старцев снимался не только в кино, но также в рекламе и музыкальных клипах. Работал в любительском театре. Актер имел навыки рукопашного боя, владел оружием.

В фильмографии Старцева такие известные картины и сериалы, как «Служу Отечеству», где он сыграл бандита, «Литейный 7» с ролью коллектора, охранник Панайотов в сериале «Ментовские войны 9» и другие.