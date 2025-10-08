«В своей голове она легенда». Меган Маркл высмеяли из-за походки в Париже

В Сети высмеяли Меган Маркл из-за надменной походки на модном показе в Париже

Пользователи Сети высмеяли и раскритиковали супругу принца Гарри Меган Маркл за ее походку на неделе на Неделе моды в Париже. Видео и комментарии опубликовали в Instagram*-аккаунте журнала Vogue.

Меган Маркл посетила модный показ бренда Balenciaga, на котором появилась в белом брючном костюме, с наброшенным на плечи палантином. Волосы она уложила в гладкий пучок и взяла с собой черный клатч. Комментаторы отметили надменную походку супруги британского принца.

«„Почему она так ходит?“; „По ее мнению, она все еще герцогиня“; „На ней простынь? Что случилось с ее походкой?“» — написали пользователи.

По мнению некоторых комментаторов, Маркл, вероятно, забыла, что больше не является королевской особой, высмеяв ее фразой «в своей голове она легенда».

Это не первый случай, когда появление актрисы на публике становится предметом активных дискуссий в соцсетях и медиапространстве. До этого телеведущая Кинси Шофилд заявляла, что Маркл хвастается гардеробом, желая впечатлить соседей в Монтесито своими дорогими нарядами.

Ранее на Западе сообщали, что герцогиня Сассекская стала персоной нон-грата для журнала Vogue из-за ее желания контролировать тексты и съемки.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.