В США задержали подозреваемую по делу о смерти актера Мэтью Перри

Судебно-медицинская экспертиза установила, что актер умер от острого воздействия кетамина и утопления, а также у него обнаружили ишемическую болезнь сердца. Однако в доме знаменитости не нашли никаких запрещенных веществ. Следователи подозревают, что Перри получил смертельную дозу препарата от кого-то. Артист боролся с вредными привычками, а лекарства использовались для излечения от алкогольной зависимости.

Полиция выяснила, что за полторы недели до смерти актеру делали капельницы с кетамином, к которым может быть причастна его знакомая. Сама же женщина во время допроса отрицала свою вину, но выразила готовность к сотрудничеству.

«По сути, они охотились за убийцей Мэтью. Она сама по себе знаменитость, и они встретились в реабилитационном центре. У них сложилась неожиданная дружба», — поделился источник издания.

Полиция провела обыски. Девушка наняла адвокатов. По ее словам, она никогда бы не причинила вред человеку, которого считала другом.

«Трудно сказать или узнать точно, какова ее роль [в смерти Мэтью], но она непреклонна и не имеет к этому никакого отношения», — добавил источник.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Актер утонул в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе.