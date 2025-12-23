В Нижнем Новгороде ушел из жизни известный футболист Георгий Князев. Ему было 76 лет, сообщили коллеги спортсмена в социальных сетях. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Георгий Князев был воспитанником горьковского «Динамо». Он играл за дубль «Волги», затем — за красноярские «Локомотив» и «Рассвет». Также в его карьере были московский «Спартак», дзержинский «Химик», ленинградское «Динамо» и другие клубы.

С начала 1980-х годов Георгий Князев работал тренером.