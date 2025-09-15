В Грузии задержали «афериста из Tinder», о котором сняли фильм

В Грузии задержали израильского мошенника Шимона Хаюта, более известного как Саймон Леваев — «аферист из Tinder», о котором Netflix снял одноименный документальный фильм. Об этом сообщил телеканал «Рустави-2» со ссылкой на МВД страны.

Хаюта задержали в аэропорту Батуми, он находится в международном розыске. По данным следствия, мужчина знакомился с женщинами через приложение Tinder, демонстрировал роскошный образ жизни и дорогие подарки, а затем выманивал у жертв крупные суммы под угрозами.

Ранее Хают пытался «перейти на легальные рельсы» и занялся продажей видеооткрыток по 200 долларов за штуку, за три дня заработав около 30 тысяч долларов.