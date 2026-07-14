В Грузии отменили концерты Ани Лорак и «Тату»

В Грузии отменили концерты певицы Ани Лорак и группы «Тату», запланированные на август 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Батумских теннисных кортов.

Российские артисты должны были выступить на их концертной площадке в городе Батуми 1 и 14 августа.

«Насколько я знаю, оба концерта отменены», — сообщил представитель администрации площадки.

Продажу билетов на концерты Лорак и «Тату» приостановили, как сообщили в Департаменте туризма Батуми и в сервисе Biletebi.ge. При этом официальная причина отмены выступлений не озвучена.

Ранее концерты Лорак отменили на Дальнем Востоке, причем в одном случае инициаторы отмены упоминали о неоднозначной позиции артистки по российско-украинскому конфликту.