«В еврозапое». Поплавская жестко прошлась по Лазаревой

Актриса Яна Поплавская посвятила юмористические строчки телеведущей Татьяне Лазаревой*. Поводом стал приговор суда в отношении сбежавшей из России знаменитости.

Артистка иронично отреагировала на ролик Лазаревой*, в котором она прокомментировала решение российского суда приговорить ее к семи годам колонии.

«И даже тут сыграла так бездарно. Могла бы постараться ну хоть как-то! Таланта нет, и пропиты мозги. В еврозапое не видать ни зги», — написала Поплавская.

По ее словам, всех сбежавших из России губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Актриса считает, что спасти ее бывших коллег мог бы только трезвый взгляд на жизнь.

Ранее в России Лазареву* заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Телеведущая неоднократно заявляла, что оказывает материальную поддержку ВСУ. Также она призналась, что чувствовала радость от украинских атак по российским регионам.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.