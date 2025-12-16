В деле Долиной нашли грубые ошибки

Не взыскав деньги с певицы Ларисы Долиной, но вернув ей квартиру, суды допустили несколько грубых ошибок. На это Международная ассоциация юристов и консультантов указала в заключении, направленном в Верховный суд России перед рассмотрением дела гражданской коллегий, сообщил «Коммерсант» .

Юристы обратились в высшую судебную инстанцию, используя механизм amicus curiae, то есть письмо друзей суда. Они проанализировали дело Долиной и нашли в нем грубые ошибки: выводы нижестоящих судов противоречили законодательству, позициям ВС России и правовой доктрине.

Во-первых, по статьям 178 и 179 Гражданского кодекса суд мог отклонить иск продавца квартиры, если покупатель не понимал, что тот находился под влиянием мошенников. Во-вторых, по второму пункту статьи 167 при признании сделки недействительной должна применяться двусторонняя реституция, когда каждая сторона возвращает полученное. Полину Лурье следовало обязать вернуть певице квартиру в Хамовниках, а Долину — деньги, даже если их похитили.

Гражданская коллегия ВС России рассмотрит жалобу Лурье 16 декабря. Адвокат покупательницы настоял на том, что Долина осознавала последствия сделки, так как вносила изменения в договор и откладывала его заключение.