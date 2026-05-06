В Барнауле началось прощание с экс-солистом «Землян» Юрием Жучковым

В среду, 6 мая, в Барнауле прощаются с экс-солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым, который умер в 67 лет. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» певец Виталий Гасаев.

Траурная церемония началась в 08:30 по московскому времени и продлится до 10:00.

Легендарный рок-музыкант скончался 2 мая. Причиной смерти знаменитости стала сердечная недостаточность.

Жучков родился в Барнауле в 1958 году, с детства увлекался музыкой. В 1976-м будущий артист поступил в Алтайский институт культуры, где учился режиссуре массовых представлений.

В группе «Земляне» Юрий пел с 1986 года. После распада коллектива в 1992-м вернулся в Барнаул.