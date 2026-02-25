«В 17 лет меня изнасиловали». Тайная сестра Леонида Агутина рассказала о прошлом

Певец Леонид Агутин долгие годы не общался со сводными сестрами от второго брака отца, девочки даже не знали о звездном родственнике. Самая младшая из них, Мария, рассказала в телеграм-канале о тяжелой жизни и помощи со стороны музыканта.

Она родилась в 1982 году в браке Николая Агутина с Еленой Жерновой. Когда он ушел к другой, мать запретила дочерям общаться с ним. Только в 13 лет Мария узнала, что певец приходился ей братом. Семья жила бедно, но помощи не просила.

«В 17 лет меня изнасиловали. В 30 лет у меня родился сын с половиной сердца, который прожил всего два года. В 35 лет я летала в Перу к шаману пить айваску и жила в тайге. В 40 меня хотели посадить на 17 лет в тюрьму», — рассказала женщина.

Младшая сестра Агутина не давала интервью. Она пожаловалась подписчикам, что всегда боялась опозорить знаменитую фамилию. Сейчас Агутина воспитывает двух дочерей, поддерживает племянника и увлекается духовными практиками.

«Мои родственники не общаются со мной много лет. Или вынужденно, и то через зубы. Я и тут всегда молчала. Один Леонид, случайно попавший в наш семейный замес, вынужден улыбаться и помогать», — заявила Мария.

Ранее ведущая Эвелина Бледанс рассказала о наркозависимой сводной сестре. Женщина умерла от цирроза печени.