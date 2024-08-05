Узкие джинсы, кожаная куртка и байк. Бен Аффлек резко сменил имидж на фоне развода

Daily Mail: Бен Аффлек кардинально сменил имидж после слухов о разводе с Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек решил кардинально изменить имидж на фоне слухов о разводе с певицей Джениффер Лопес. Он отошел от образа примерного семьянина, выбрав рокерский стиль, сообщили журналисты Daily Mail .

На днях артиста сфотографировали на парковке в Лос-Анджелесе. Он сделал короткую стрижку с выбритыми полосками на висках. На Аффлеке была надета черная футболка, кожаная куртка, темно-серые узкие джинсы, ботинки и солнцезащитные очки.

Читатели издания предположили, что актер своим поступком только подогрел сплетни о разрыве с Лопес.

«Он выглядит моложе», «Знаете, как женщины стригут волосы после разрыва? Думаю, мужчины тоже так делают!» — написали фанаты артиста в Сети.

Судя по снимкам, опубликованным Daily Mail, актер теперь разъезжает по городу в байкерской одежде на синем мотоцикле.

Аффлек также купил новое жилье более чем за 20 миллионов долларов в день рождения своей жены. Он взял ипотеку на 30 лет.