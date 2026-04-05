«Уволил тот же агент». Кейт Бекинсейл резко высказалась о Марке Руффало

Кейт Бекинсейл обвинила Голливуд в сексизме после увольнения из-за лайка. Актриса рассказала, что ее агент расторг контракт после того, как она поддержала пост на политическую тему, сообщил телеграм-канал Super .

Кейт особенно возмутило, что Марк Руффало, столь же активный в своих высказываниях и критичных замечаниях, не пострадал, хотя он тоже клиент того же представителя актерского агентства.

«Думаю, наличие пениса в Голливуде действительно много значит, потому что меня уволил тот же агент», — написала она в соцсетях.

