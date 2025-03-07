Она уже 35 лет замужем за Евгением Устиновым, инженером-физиком и доктором физико-математических наук. По словам Татьяны, они оба старались подстроиться друг под друга.

Писательница рассказала, что ее большая итальянская семья с многочисленными сварливыми тетками критиковала мужа. Отец Татьяны тоже считал, что Евгений все делает неправильно. Однако сама Татьяна уверена, что ее муж прекрасно справлялся с делами — все делал тщательно, правильно, умно и надежно. Другой бы на месте Евгения злился из-за критики родственников, но он только смеялся. Когда Татьяна пыталась извиняться перед ним за свою семью, он говорил: «Да ладно тебе! Самое главное, что мы-то знаем, как на самом деле обстоят дела».

Супруги выработали правило, которое стало их жизненным кредо: «Мы не дадим никому испортить себе праздник». Неважно, какой это праздник — 8 Марта, Пасха, Новый год или просто пятница, отметила Устинова.